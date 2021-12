Ressource en eau : un arrêté préfectoral de restriction

La dernière quinzaine et plus généralement le mois de juillet ont été particulièrement secs et chauds. L'ensemble des cours d'eau est impacté et connaît une baisse généralisée des débits, rappelle la préfecture.

La semaine à venir va rester sèche et chaude. Les débits vont donc poursuivre leur baisse. Dans ce contexte, une attention particulière est à porter aux volumes d'eau consommés.

Grandes rivières :

Les grandes rivières continuent leur baisse. Le soutien d'étiage a débuté sur la Seine le 22 juin, et le 1er juillet sur la Marne, conformément à la gestion théorique. Malgré ce soutien d'étiage, la Marne franchit le seuil de vigilance, tandis que la Seine s'en approche de plus en plus.



Petites rivières :

La situation s'aggrave de nouveau sur les petites rivières du département. Si seule l'Orvanne a franchi un nouveau seuil dans les sept derniers jours, passant en alerte, les autres rivières n'en continuent pas moins de tendre vers leurs propres seuils de restriction.

Deux nouvelles rivières passent par ailleurs sous le seuil de vigilance : l'Essonne et la Thérouanne. La majorité du département est à présent couverte par des mesures de vigilance ou de restrictions.

Situation des nappes :

Tous les indicateurs piézométriques demeurent au-dessus du seuil de vigilance.

Dans ces conditions, un arrêté préfectoral de restriction a été signé le 5 août 2020. Cet arrêté rappelle les mesures de restrictions correspondant à chaque niveau et pour les rivières en vigilance appelle au civisme des usagers dans l'utilisation de l'eau.