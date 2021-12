Responsabilité sociétale des entreprises l'Epa Sénart, le bon élève

Pour mieux comprendre cette politique RSE, il faut d'abord en cerner les enjeux. Pour l'EPA Sénart, le premier d'entre eux consiste en une prise en compte des attentes diverses de la société (environnement, santé, qualité de vie, emploi et transparence financière). L'aménageur de Sénart veut également se donner les moyens de progresser de façon efficace, pragmatique et dans la durée, afin d'atteindre ses objectifs de développement durable. L'EPA a ainsi la volonté de s'associer à la transformation accélérée de son environnement socio-économique, afin

de favoriser cette dynamique RSE. Dans l'esprit des dirigeants des l'EPA, les autres acteurs et partenaires sont appelés à jouer un rôle déterminant dans cette stratégie. L'objectif est de progresser ensemble pour renforcer le dialogue et les échanges, développer des actions conjointes avec toujours le souci de préserver l'environnement et d'innover sur le plan social.

Renforcer l'ancrage territorial

Pour mener à bien cette stratégie, l'EPA Sénart a décidé d'opter pour plusieurs orientations. Il lui faut d'abord renforcer son ancrage territorial en intégrant notamment l'écosystème socio-économique local. Être identifié comme un aménageur de référence en matière de développement périurbain durable est une autre ambition affichée. Cela passe par le développement et la valorisation de bonnes pratiques sociales et environnementales. Même nécessité, en interne, de favoriser des pratiques professionnelles durables, individuelles et collectives. Ces orientations entrent en cohérence avec le plan global de développement de l'établissement. Un plan qui doit ainsi permettre de garantir la solidité du modèle économique de l'entreprise, de contribuer à l'attractivité économique du Sud francilien, de porter et de mettre en œuvre les valeurs d'un développement péri-métropolitain durable. Bref, l'EPA Sénart se donne les moyens de moderniser sa gouvernance. Les trois référentiels majeurs sur lesquels l'aménageur s'est appuyé sont d'ailleurs ISO 26 000, la Charte des Nations unies pour les entreprises et les ODD de l'Agenda 2030.

Bilan positif

Entamée en 2019 et poursuivie cette année, malgré un contexte sanitaire délicat, cette politique RSE présente déjà un bilan positif. De très nombreuses actions ont déjà pu être menées sur les conditions de travail, la commande responsable, la communication et l'activité sur le terrain.

En matière de recrutement, l'EPA a fait appel à Cap Emploi, organisme qui favorise l'embauche de personnes en situation de handicap. Un livret d'accueil des nouveaux salariés a été également édité. Dans le même ordre d'idées, un “parcours d'intégration” a été créé sur mesure pour ces nouveaux collaborateurs par le biais d'une immersion dans les services. Objectifs visés : une meilleure qualité d'accueil et une compréhension du fonctionnement de la structure plus performante. L'amélioration de la qualité de vie au travail a été également recherchée à travers plusieurs opérations (journée de “théâtre forum”, semaine d'ateliers de bien-être

et course d'orientation en forêt). Parallèlement, l'EPA Sénart a signé la Charte de la diversité en entreprise initiée par l'association “Les entreprises pour la cité” et qui compte plus de 4 000 signataires (entreprises, organisations et collectivités). Ce document engage les participants à créer et à maintenir un environnement de travail inclusif pour leurs employés quels que soient leur genre, leur origine ethnique, leur religion, leur âge, leur handicap ou leur orientation sexuelle. Dans ce domaine, l'EPA Sénart a montré l'exemple avec un index d'égalité professionnelle hommes-femmes s'élevant à 93 %. Par ailleurs, des formations dédiées aux managers ont été lancées dans le but de développer les compétences et l'employabilité. Enfin, de nombreux groupes de travail ont vu le jour, afin de favoriser le dialogue social. Ces échanges permanents ont abouti à la signature de cinq accords entre la direction et les représentants du personnel.

La communication privilégiée

La même attention a été portée à la communication. En interne, des réunions d'information, rassemblant l'ensemble du personnel, ont été régulièrement organisées. Dans un esprit plus convivial encore, cinq “cafés thématiques” ont été initiés sur des sujets très variés. Quant à la communication externe, elle a été illustrée par un rapport d'activité pour l'année 2018, tandis qu'un autre rapport intitulé “Développement durable” a été publié pour la première fois et visant à valoriser le travail de terrain de l'aménageur.

Toutes ces actions menées en 2019 avaient pour finalité de capitaliser sur les pratiques et le savoir-faire de l'EPA. Ses collaborateurs ont pu ainsi échanger sur les principes de base (paysage, foncier, eau et espaces publics) de l'aménagement au sein de l'Opération d'intérêt national (OIN) de Sénart qui regroupe dix communes. En matière de chantiers, les maîtres d'œuvre et les entreprises ont été sensibilisés au Schéma d'organisation environnementale (SOE), afin de réemployer ou de valoriser les matériaux naturels, excavés sur les chantiers et les déchets produits. L'EPA s'est ainsi engagé à recycler, a minima, 60 % des matériaux utilisés pour la réalisation des chantiers. Même esprit écologiste affiché pour la recherche d'équilibre entre les déblais et les remblais, le respect de l'air, la gestion des eaux de chantier, les nuisances sonores et l'insertion du chantier dans son environnement. Enfin, l'EPA a souhaité tisser une relation plus étroite avec la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud (GPS). L'objectif était d'aboutir à une meilleure compréhension mutuelle à la fois technique (gestion de projets) et stratégique (contribution de l'EPA Sénart aux politiques de GPS). Cette entente s'est traduite concrètement par un accord conclu entre les deux partenaires pour mener une action conjointe concernant la gestion des déchets et des dépôts sauvages.

Renforcer les actions

Si la crise sanitaire a obligé l'EPA Sénart à s'adapter, voire à réorienter sa stratégie, l'aménageur a eu le souci permanent de renforcer les actions initiées en 2019. Parmi les plus significatives, on peut citer la priorité donnée aux circuits courts, les premières conclusions sur le partenariat avec la Maison de l'emploi de Sénart, l'implantation d'un Système d'information ressources humaines (SIRH) permettant la tenue dématérialisée des comptes rendus des entretiens annuels, les chartes de télétravail et de droit à la déconnexion, le déploiement de vélos électriques, la refonte complète de l'outil intranet, la poursuite des cafés thématiques, le renforcement de la communication externe sur la démarche RSE, l'élaboration d'un référentiel de pratiques de développement durable et enfin la poursuite du rapprochement avec Grand Paris Sud sur divers thèmes (liaisons douces, plan vélo et énergie).

À travers cette politique RSE très dense, l'EPA Sénart est bien décidé à mettre tous les atouts de son côté pour atteindre, d'ici 2022, les objectifs fixés par l'État dans le cadre du Plan ville durable (PVD).