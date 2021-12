Cet événement gratuit va rassembler le 8 septembre 700 musiciens et choristes amateurs de Seine-et-Marne qui interprèteront notamment la Grande Symphonie funèbre et triomphale d'Hector Berlioz. Une scénographie artistique composée de milliers de bougies sera également réalisée par l'artiste Muma et par des bénévoles.

Attention, une réservation est obligatoire sur le site www.seine-et-marne.fr pour pouvoir accéder à l'EOGN.