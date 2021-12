Gala du Club des entrepreneurs du Val d'Europe, vendredi 15 mars

L'association des entrepreneurs du Val d'Europe a prévu une ambiance “casino“, qui permettra aux entrepreneurs de « redécouvrir des jeux mythiques comme la roulette, le blackjack ou le poker ». L'événement, auquel se joindront plusieurs personnalités locales, est ouvert à tous les entrepreneurs, qu'ils soient membres ou non du CEVE. Les objectifs du Club ? Promouvoir les activités de ses membres, contribuer au développement du territoire, sortir les entrepreneurs de l'isolement, aider ses membres à étendre leurs réseaux, organiser formations, débats et événements, et porter des actions solidaires.

Inscription avant le 10 mars sur :

www.eventbrite.fr/e/billets-gala-du ceve-55833710130.

Tarif : 30 euros pour les membres, 45 euros pour les non membres