Réseau Femmes Chefs d'Entreprises : Carine Rouvier élue présidente nationale

Ce choix souligne l'engagement et la détermination, dont elle fait preuve en faveur de l'entrepreneuriat féminin. À l'heure où la crise sanitaire impacte considérablement l'économie nationale et plus spécifiquement l'entrepreneuriat féminin, Carine Rouvier entend porter la parole du réseau national de FCE avec conviction. La nouvelle présidente, qui a succédé à Anne-Sophie Panseri, a pris ses fonctions le 1er janvier. « Je veux fédérer, porter et faire entendre la parole des femmes chefs d'entreprises partout sur le territoire », a-t-elle déclaré.