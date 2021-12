RER D et E : les futures rames arriveront en 2021

Le RER nouvelle génération est sur les rails. Les futures rames des lignes D et E, commandées par SNCF Mobilités pour le compte de la Région Île-de-France, sont attendues pour la fin de l'année 2021.

Avec ce changement programmé, Île-de-France Mobilités espère apporter davantage de confort et de régularité. À la fin du déploiement des 255 rames prévu pour 2025 (125 voitures pour la ligne D et 130 voitures pour la ligne E), c'est 1, 23 million de voyageurs qui emprunteront quotidiennement ces lignes. Par ricochet, ce renouvellement permettra de soulager de 10 à 15% l'exploitation des RER A et B.

Dotées de deux niveaux, de la climatisation et non séparées, ces rames disposeront également de sièges colorés, d'accoudoirs, d'appui-têtes et d'un système de vidéosurveillance étendu. Sur les deux niveaux, les usagers pourront bénéficier d'écrans vidéo et de ports USB permettant de recharger téléphones et tablettes. Dernière nouveauté d'importance, l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) sera favorisé par les larges portes de près de 2 m. Un espace leur sera même dédiées. Cet espace pourra également accueillir des familles avec des poussettes et des voyageurs avec des bagages.