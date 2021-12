Reprise : l'Office de tourisme de Melun Val de Seine organise deux webinaires

La formation du 28 et 29 mai aura pour thème "Anticiper et déployer un scénario de reprise post Covid-19". Quelques sujets abordés: rappel des aides financières à mobiliser, attentes clientèle, protocole sanitaire, repenser son offre touristique, définir sa stratégie webmarketing, etc.



La formation organisée du 25 et 26 juin aura quant à elle pour thème : "Dynamiser sa stratégie marketing et commerciale dans un objectif de reprise d'activité". Seront notamment abordés : la démarche commerciale et les partenariats locaux, la stratégie webmarketing, design et référencement naturel, réseaux sociaux, ...



Ces webinaires seront animés par Jérôme Forget et sa collaboratrice Charlotte Genet, spécialistes dans l'accompagnement marketing et commercial des prestataires indépendants du tourisme. Jérôme Forget est le fondateur de l'agence « Guest & Strategy » avec laquelle il a développé une réelle expertise sur la stratégie, l'E-tourisme et le marketing.

Plus d'infos : Standard : 01 64 52 64 52 - mél commun : contact@otmvs.com.