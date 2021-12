Reprise du BTP

Cet échange a permis de présenter les mesures du Gouvernement en direction du secteur, de recueillir les avis et de répondre aux questions des participants. Différents leviers pour assurer aux entreprises une reprise progressive ont été identifiés :

- faciliter les déplacements des salariés jusqu'à leur lieu de travail ;

- faciliter la fourniture de matériels de protection adaptés aux entreprises ;

- aider à fluidifier l'approvisionnement des opérations en matériels et matériaux ;

- organiser l'ouverture des déchetteries publiques aux entreprises ;

- soutenir le carnet de commande des entreprises en assurant la reprise ou la mise en chantier des opérations prévues par l'Etat et les collectivités territoriales ;

- veiller au respect des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme pour que les opérations privées ne prennent pas de retard.



Comme le précise le préfet, « cette réunion est une première étape. Nous avons enclenché une dynamique positive. Les prochaines semaines serviront de test pour permettre aux entreprises, en toute sécurité pour leurs salariés et leurs clients, de redémarrer leur activité sans attendre la fin de la phase de confinement ».