Rendez-vous CCI à Serris : Reprise d'entreprise, le 15 novembre

« Vous êtes au début de votre projet. Cette réunion d'information, organisée tous les mois, a pour but de vous aider à mûrir et construire votre projet de reprise », indique la CCI 77.

Où et comment trouver la bonne affaire ? Comment aborder le cédant, engager et mener la négociation ? Quelle est la valeur de l'entreprise ?, etc... Vous souhaitez connaître les démarches de reprise d'entreprise, depuis la recherche d'une entreprise jusqu'au montage du projet ? Lors de ce rendez-vous, la CCI Seine-et-Marne aura pour mission

d'apporter réponses, conseils et contacts utiles.

Jeudi 15 novembre au siège de la CCI à Serris de 9h15 à 11h.