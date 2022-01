Réouverture du parking Indigo de la gare de Meaux

Entrepris depuis l’été 2021, ces travaux de rénovation ont permis d’améliorer la qualité du parc Indigo de la gare de Meaux et d’assurer plus de confort et de sécurité pour les clients. Le parking, entièrement repeint et doté d’éclairages renouvelés, a fait peau neuve. Il dispose désormais d’un système de guidage : des panneaux indiquent le nombre de places disponibles et des voyants lumineux signalent si les places sont occupées ou libres. En outre, quatre bornes de recharge pour véhicule électrique ont été installées au niveau 0.