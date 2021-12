Réouverture du Musée de la gendarmerie nationale

L'exposition permanente présente de façon chronologique l'Histoire de la gendarmerie nationale, en lien étroit avec l'Histoire de France, grâce à 2000 objets très variés (documents, armes, tenues, coiffures, figurines, peintures, insignes, décorations, fanions, cuivreries, faïences, arts populaires, etc.), exposés sur près de 1200m2.

La plus grande vitrine suspendue d'Europe, véritable prouesse technique de 8,50 m de haut, sur 2 m de large et 18 m de long, contient 44 mannequins retraçant l'évolution de l'uniforme et de l'équipement du gendarme. Véritable colonne vertébrale du parcours de visite, elle fait échos aux alcôves chronothématiques au premier et deuxième étages, détaillant des périodes charnière pour la gendarmerie : la maréchaussée, les deux empires, les deux guerres mondiales, la colonisation et la décolonisation, le temps des réformes, mai 68, et bien d'autres moments clés.