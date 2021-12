Réouverture des écoles de Melun : le maire Louis Vogel veut rassurer

Comme le précise Louis Vogel, « je comprends tous ceux qui ne voudront pas remettre leurs enfants dans nos écoles, vous pouvez avoir des craintes à la fois sur les conditions sanitaires mais aussi sur un enseignement qui ne se ferait pas dans des conditions normales. Pour autant, à partir du moment où le Gouvernement a décidé de la réouverture de nos écoles, il s'agit-là d'une mission de service public que le chef-lieu du Département doit assumer pour les parents qui n'auront pas le choix. La Mairie assume cela aujourd'hui. Nous ne le faisons pas à la légère : toutes les mesures de sécurité sont prises, nous allons même au-delà du protocole sanitaire délivré par le Gouvernement. Nous avons l'expérience de l'accueil des enfants des personnels qui ont été en première ligne durant cette crise. C'est faisable, sans prendre de risques démesurés. Nous y parviendrons en travaillant ensemble : parents d'élèves, personnels de l'Education Nationale et agents communaux ».

Les dates à retenir

Le 14 mai, les enfants scolarisés en classe de grande section maternelle, de CP et de CM2 ont réintégré leur école.

A compter du 25 mai, les enfants inscrits en classe de CE1, CE2 et CM1 rejoindront leurs camarades. Enfin, les enfants de petite et moyenne section regagneront leur classe le 2 juin.

Les enfants des personnels réquisitionnés dans le cadre de cette crise sanitaire sont autorisés à réintégrer leurs écoles depuis le 14 mai, quel que soit leur niveau.

Pour des raisons d'organisation, seuls les enfants des familles ayant répondu au questionnaire Ville ou Éducation Nationale seront accueillis à l'école le jour de la rentrée.

Les familles qui souhaiteraient, après avoir changé d'avis, scolariser leur(s) enfant(s) pourront le faire à tout moment le faire en contactant 48 heures auparavant la Direction de l'Éducation au 01 64 52 74 33 ou de la direction de l'école.