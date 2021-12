Réouverture de Disneyland Paris : la magie est de retour

Même les violents orages, qui ont inondé certaines parties du parc le 19 juin, n'ont pas douché l'enthousiasme de milliers de visiteurs heureux, de retrouver leur terrain de jeux favori. Fermé durant plusieurs mois en raison de la pandémie de la

Covid-19, Disneyland Paris a revêtu ses habits de lumière.

Un protocole sanitaire approprié

La santé de ses visiteurs et de ses salariés restant une priorité absolue, la direction du parc d'attractions a adopté un protocole sanitaire approprié et renforcé à certains endroits. Ces mesures sont valables pour l'ensemble du site (manèges, boutiques, hôtels, restaurants…). Près de 2 000 distributeurs de gel désinfectant pour les mains (fabriqué à

Croissy-Beaubourg) ont été aussi disposés un peu partout et il y a davantage de vitres de protection en Plexiglas dans les files d'attente et les attractions. Si le masque demeure obligatoire à partir de six ans, en revanche, le pass sanitaire, n'est pas exigé à l'entrée. La jauge du public a été néanmoins fixée à 30% de la capacité maximale du parc, soit 28 000 personnes par jour (contre 40 000 habituellement). Quant aux réservations, elles sont obligatoires pour acheter son billet d'entrée (annulable trois jours avant la date de visite) et elles se font uniquement en ligne, avec une date choisie à l'avance. Enfin, le centre de convention de l'hôtel Newport Bay Club est transformé en vaccinodrome depuis le mois d'avril.

Des points selfies pour les photos

Les visiteurs peuvent immortaliser un moment privilégié avec plus d'une soixantaine de personnages issus des univers Disney (Pixar, Star Wars et Marvel). Mais la manière de prendre des photos a été réinventée avec la présence de nombreux “spots à selfie” disséminés à travers le site. Configurés spécialement pour appliquer les mesures de distanciation physique et offrir une expérience magique en immersion dans des décors adaptés, ces espaces photographiques constituent de nouvelles opportunités de rencontres avec les personnages iconiques de Disney.

Cars Road Trip, une nouvelle expérience

Alors que le parc Walt Disney Studios a entamé une période de transformation, une nouvelle attraction attend les visiteurs : Cars Road Trip. Celle-ci propose un périple le long de la légendaire Route 66, sur les traces des héros des films des studios Pixar Cars. Installés à bord d'un tram, les passagers partent à la rencontre de Flash McQueen, Martin et bien d'autres encore, tout en profitant des merveilles naturelles de l'Ouest Américain et de créations toutes droites sorties de l'univers de Cars.

Un hôtel dédié à Marvel

Le premier hôtel au monde consacré à l'art Marvel a ouvert ses portes le 21 juin. Ce quatre étoiles, baptisé “Disney's Hotel New York – The Art of Marvel”, rend hommage à la ville berceau de nombreux super héros Marvel et aux artistes qui les ont créés. Avec plus de 350 œuvres d'art, couvrant à la fois les comics et les films, réalisées par plus de 110 artistes (dont environ 50 pièces exclusives), il s'agit de l'une des plus grandes collections au monde d'œuvres d'art Marvel.

La Fabrique des Rêves de Disney Junior, un nouveau spectacle

Porté par certains des personnages les plus populaires de Disney Junior (Mickey, Minnie et Timon, Vampirina et Fancy Nancy Clancy), ce spectacle va constituer une nouveauté idéale pour les familles et les tout-petits. La Fabrique des Rêves de Disney Junior sera lancée officiellement le 1er juillet dans la nouvelle salle “Studio D” du parc Walt Disney Studios. Ce spectacle sera immersif, coloré et durera une vingtaine de minutes. L'attraction “Buzz Lightyear Laser Blast”, elle, a été entièrement rénovée, tandis que la réhabilitation du château de la Belle au bois dormant, site emblématique du parc de Marne-la-Vallée, est en cours. Les travaux dureront jusqu'à la fin de l'année.

Les opérations caritatives reprennent

Cette réouverture est aussi l'occasion pour la direction du parc de réaffirmer son engagement et son soutien envers ses différents partenaires associatifs, médicaux et éducatifs (K D'Urgence, IME l'Eclair, Sessad Passerose, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, la Fondation d'Auteuil, ATD Quart-Monde, Sol en Si, Emmaüs, la Croix-Rouge française et l'Ordre de Malte). En collaboration avec la Région Île-de-France, 300 enfants de familles défavorisées sont ainsi invités à découvrir le parc durant une journée. Au cours des 15 derniers mois, Disneyland Paris a favorisé la redistribution de nourriture, de fournitures médicales et de ses propres produits pour une valeur marchande de plus de dix millions d'euros. Un monde magique et solidaire.