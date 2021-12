Rentilly : Rénovation du château

La rénovation complète du château a commencé en 2012, à l’initiative de la Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire et avec le soutien du Conseil général de Seine-et-Marne, du Frac (Fonds régional d’art contemporain) et du Conseil régional d’Île-de-France. L’objectif est de faire du château un lieu phare pour la diffusion de l’art contemporain auprès du grand public, en Seine-et-Marne et dans l’Est francilien. Le Frac sera chargé de la gestion des expositions. L’équipe chargée de ce projet est composée de Bona Lemercier (maîtrise d’ouvrage, architecture), Alexis Bertrand (scénographe) et Xavier Veillan (œuvre artistique). Le toit sera rasé pour créer une terrasse panoramique et parfois une salle d’exhibition en plein air. Les deux étages vont être transformés en salles d’exposition, sur une surface totale de 800 m2. Le château sera entièrement recouvert de grandes plaques en inox poli. Ce qui a fait réagir la Ligue de protection des oiseaux qui craint que ces derniers ne viennent s’écraser sur les plaques, trompés par le reflet. Le coût des travaux est estimé à 4,6 millions d’euros ht.