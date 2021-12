Rénovation énergétique : Un portail numérique pour les TPE du bâtiment

Rénover les bâtiments publics et privés afin de réduire leur consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre est l'une des ambitions du plan de rénovation lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et le ministère de la Cohésion des territoires.

Après les lois Grenelle I (2 009) et II (2 010), et la loi de Transition énergétique pour la croissance verte (2 015), le plan de rénovation confirme la place de la rénovation énergétique de l'habitat dans le Plan climat national.

Sur le territoire francilien, ce sont 125 000 logements qui devront être rénovés chaque année jusqu'en 2020, puis 180 000 à partir de cette date, comprenant 40 000 logements privés individuels, 50 000 logements en copropriétés et 35 000 logements sociaux.

Pour accompagner la rénovation de ces 35 000 logements sociaux, les Capeb Ile-de-France, l'Etat et la Direction régionale de l'Ademe en Île-de-France ont mis en place le portail capecobat.fr.

Un réseau d'entreprises artisanales du bâtiment en Ile-de-France

Annoncé par le ministère du Logement en décembre 2016 dans le cadre de la démarche « Objectif relance construction », le programme d'action « pour la qualité de la construction et la transition énergétique » a été doté de 30 millions d'euros afin de soutenir la mobilisation collective des acteurs du bâtiment pour moderniser la filière, favoriser la montée en compétences des professionnels, améliorer la qualité et réduire les coûts de la rénovation.

Projet lauréat de ce programme, ce site s'adresse aux 62 000 entreprises artisanales du bâtiment franciliennes avec l'objectif ambitieux de faire émerger d'ici cinq ans, un réseau d'entreprises artisanales du bâtiment en Ile-de-France, qualifié et performant, pour relever les enjeux de la rénovation énergétique du parc social francilien.

Capecobat s'appuie sur un portail numérique qui vise à la fois l'identification et la montée en compétences des professionnels, via notamment deux dispositifs pédagogiques innovants dans le domaine de l'efficacité énergétique mis en place et soutenus par l'Ademe Ile-de-France, ainsi que le rapprochement de cette offre et de la demande des bailleurs sociaux.