Rénovation énergétique : les collectivités s’engagent

Dévoilé le 4 avril, le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a dressé un constat alarmant de l’ampleur à venir du dérèglement climatique. Il a également décliné un éventail de solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans différents secteurs, dont celui du bâtiment. En 2019, celui-ci représentait 21 % des émissions mondiales avec 70 % de la demande en énergie absorbée par les logements résidentiels. D’où l’initiative d’Île-de-France Energies avec la mise en œuvre de “Rénovons collectif”, premier programme à toucher autant de copropriétés en France. Son objectif principal est de sensibiliser le plus largement possible à la rénovation énergétique les 20 millions d’habitants des territoires concernés. Pour cela, cette opération est financée par le dispositif gouvernemental “Certificats d’économie d’énergie” (CEE) et bénéficie d’un budget de 13,7 millions d’euros.

Un enjeu collectif majeur

Massifier la rénovation énergétique des copropriétés pour tendre vers une plus grande sobriété énergétique, tel est l’enjeu de ce programme. En France, le secteur du bâtiment est, en effet, à l’origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre et de près de 45 % de la consommation d’énergie finale. En France, un tiers des ménages vivent en copropriété, ce qui représente 9, 7 millions de logements. La rénovation énergétique apparaît donc comme un levier efficace pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire les factures d’énergie, améliorer le confort des habitants et valoriser les actifs immobiliers. La loi prévoit d’ailleurs que la totalité du parc immobilier français atteigne le niveau “bâtiment basse consommation” (BBC) d’ici 2050. Pourtant, les demandes concernant ce type de travaux, notamment dans les copropriétés, demeurent encore trop peu nombreuses.

Des acteurs mobilisés

Aujourd’hui, ce sont donc 51 collectivités territoriales lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt qui s’engagent concrètement à développer les projets de rénovation énergétique au sein des copropriétés. Dès cette année, mais également en 2023, elles bénéficieront d’outils, de méthodologies et de financements pour les accompagner dans leurs démarches de sensibilisation. Île-de-France Énergies a d’ailleurs déjà réuni l’ensemble des partenaires de ce projet (collectivités, espaces conseils France Renov, Agence nationale de l’habitat…), afin de leur présenter les outils et les actions dédiés à “Rénovons collectif”. Une journée d’échanges et de réflexion a été organisée avec notamment la mise en place de différents ateliers autour du rôle des collectivités dans ce programme qui vise une transformation responsable. À titre d’exemple, les communautés d’agglomération Melun Val de Seine et Paris-Vallée de la Marne se sont engagées à créer un annuaire répertoriant tous les professionnels spécialisés en rénovation énergétique. À noter également que la Fédération française du bâtiment Île-de-France Est (BTP 77), dont les locaux se trouvent à Dammarie-les-Lys, est également partie prenante de cette opération d’envergure en sa qualité d’actionnaire d’Île-de-France Energies.

© Adobe Stock

Multiplier les projets

Une augmentation radicale du nombre de projets de rénovation énergétique doit donc s’opérer pour remplir les objectifs de décarbonation que se sont fixés les Etats. Le but de cette prise de conscience est également de réduire drastiquement notre dépendance aux énergies fossiles importées et d’éradiquer la précarité énergétique, problématiques mises en lumière par l’actuelle guerre en Ukraine. C’est clairement l’objectif visé par le programme “Rénovons collectif”, dont l’ambition, on le répète, est de stimuler massivement la demande de rénovation en copropriété sur tout le territoire. Avec des axes d’action s’adressant à la fois aux collectivités territoriales, aux copropriétaires, aux syndics et aux professionnels de la rénovation, ce dispositif doit permettre la multiplication des projets de rénovation des copropriétés d’ici fin 2023 via différentes initiatives de sensibilisation.

Campagne de communication

Afin d’obtenir l’adhésion d’un large public de copropriétaires, une vaste campagne nationale de communication débutera en juin. 360 événements, des sessions de formations et d’informations, ainsi qu’une opération géante de boîtage (envoi de 1 130 000 courriers) seront organisés un peu partout en France à destination des 4 000 copropriétaires et des syndics. “Rénovons collectif” souhaite, en effet, les associer (ainsi que les professionnels de la rénovation), afin qu’ils deviennent les véritables acteurs de cette transformation. « L’engagement des territoires et des élus témoigne d’une prise de conscience sans équivoque. Les efforts nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique, la dépendance et la précarité énergétiques doivent se faire à travers des dynamiques communes. Île-de-France Énergies se félicite de l’engagement des 51 collectivités. C’est une première étape dans l’effort collectif de transformation durable des habitations », se réjouit Raphaël Claustre, directeur général d’IDFE.