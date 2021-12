Rendez-vous : Intelligence économique, menaces et opportunités à l'ère du digital

Tel est le rôle de l'intelligence économique : transformer cette information en avantage stratégique, en utilisant notamment les dispositifs de protection et les démarches d'influence.

Pour informer et accompagner les PME dans cette démarche, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) organisent le 6 février une matinale réunissant des experts sur les enjeux et les pratiques de l'intelligence économique à l'ère digitale. Au programme des conférences : Cybersécurité/data : comment protéger ses données stratégiques ? Veille & influence : comment gagner la bataille de l'e-réputation ? et des échanges avec les experts.

Le 6 février de 9 h à 10 h 30, CCI Paris, 2 place de la Bourse, Paris (2e), Inscription sur www.entreprises.cci-paris-idf.fr