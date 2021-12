Rendez-vous de l'innovation à la Cité Descartes

Venez à la rencontre des acteurs de l'innovation sur les thématiques de l'accompagnement, du financement, de la valorisation et de l'expérimentation de vos projets. Les créateurs, chefs d'entreprise, sont invités à échanger avec des acteurs de l'innovation sur les thématiques de l'accompagnement, du financement, de la valorisation et de l'expérimentation de leurs projets. Un moment privilégié pour mieux connaître les dispositifs d'appui à l'innovation, le cluster Descartes rencontrer et échanger

9 h - Accueil

9 h à 12 h - Village partenaires et entreprises de la MEI

10 h 30 - Les dispositifs de financement Bpifrance

10 h - Le Crédit Impôt Recherche

11 h - Les aides régionales ; Innov‘Up, TP'Up, Pm'Up

12 h - Cérémonie de clôture - Témoignages d'entreprises et échanges autour d'un cocktail déjeunatoire.

Avec la participation de : Bpifrance, CCI77- Les digiteurs, CCI94, INPI, Systématic, Cap Digital, Cap'tronic, Réseau entreprendre, WILCO, UMI (Tests Innovations), UPE-Future, Fablab Descartes, Incubateur Descartes…