Rendez-vous Cafés de la création: le 18 octobre à l'écopépinière de Moissy-Cramayel

Le projet germe dans votre esprit depuis pas mal de temps mais vous hésitez, vous vous posez mille et une questions et finalement, vous n'osez pas sauter le pas ? Les Cafés de la création sont faits pour vous.

Ouvert à tous les habitants du territoire porteurs de projet, il est organisé par Grand Paris Sud et le Crédit Agricole d'Ile-de-France et de Brie-Picardie avec de nombreux partenaires.

L'ensemble des acteurs privés et publics qui œuvrent en faveur de la création et du développement d'entreprises seront présents pour répondre à vos questions :

les institutions consulaires

les organismes qui financent la création d'entreprises,

le Crédit Agricole ainsi que la BPI et la SIAGI (Société de caution mutuelle pour les petites entreprises),

les réseaux de chefs d'entreprise,

les cabinets d'avocats et d'expertise comptable,

les pépinières de Grand Paris Sud et le service Création d'entreprises de l'agglomération Grand Paris Sud.

Tous ces experts seront regroupés dans un village et un atelier « Les 10 règles d'or pour convaincre son banquier » est prévu à 17h et à 19h.

42, Rue de l'Innovation, Moissy-Cramayel.Inscription : cafesdelacreation.fr