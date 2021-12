“Rendez-vous aux jardins” à Meaux les 4 et 5 juin

Depuis 2017 avec le soutien de la ville de Meaux, elle développe un chantier d'insertion en maraîchage biologique baptisé “le Jardin de Cocagne Saint Faron”. Cette année, elle participe à l'opération “Rendez-vous aux Jardins”, qui aura pour thématique la transmission des savoirs et qui se déroulera les 4 et 5 juin à Meaux (Chemin de la justice). La première journée sera marquée par l'inauguration d'une boutique de vente directe et la seconde fera découvrir au public le jardin, la permaculture et les missions de l'Arile.