Rencontres départementales du tourisme, le 18 octobre

Ces rencontres traduisent la volonté du Conseil départemental d'associer l'ensemble de la communauté touristique seine-et-marnaise à la stratégie touristique du Département. Ce moment clé « sera l'occasion de mobiliser tous les acteurs sur l'enjeu de déployer une politique de destination axée sur la thématique du slow tourisme, de travailler ensemble à la structuration de destinations touristiques thématisées et lisibles, et d'impulser davantage de travail en réseau pour créer plus de valeurs ».

Programme de la journée :

9h30 – Café d'accueil

10h – Allocutions institutionnelles

10h30 – Les nouvelles tendances de consommation touristique par Christian Mantei, président d'Atout France

11h10 – Projection de la vidéo « Escapade en Seine-et-Marne » réalisée par Madame Oreille, blogueuse voyage et photographe professionnelle invitée en juin dernier

11h15 – Les retombées du cyclotourisme sur les territoires

Midi – Clôture de la matinée par Patrick Septiers, président du Département et de Seine-et-Marne Attractivité

12H30 – Cocktail déjeunatoire autour des produits du terroir seine-et-marnais

Show room : rencontres avec des start-up innovantes de Seine-et-Marne

14h – Témoignage : l'innovation en matière de slow tourisme par Grégory Davaillaud, Slow Tourisme Lab (Aube en Champagne)

14h30 – Table ronde n°1 : de la demande client à la structuration des territoires

avec : le Comité régional du Tourisme de Bretagne, Mayenne Tourisme et le Pont du Gard

15h15 – Table ronde n°2 : capitaliser sur les atouts patrimoniaux et gastronomiques de la Seine-et-Marne pour développer le slow tourisme

avec : Tous en Trott (Fontainebleau), l'Office de tourisme du Pays de Meaux et Les Tabliers Gourmands (Provins)

16h – Pause

16h15 – Table ronde n°3 : le slow tourisme : construire des offres expérientielles génératrices d'émotions »

avec : l'Office de tourisme de Melun Val de Seine, Le Village Potager (Saint-Pierre- lès-Nemours) et l'Office de tourisme de Coulommiers - Pays de Brie

17h – Clôture des Rencontres départementales par Patrick Septiers, président du Département et de Seine-et-Marne Attractivité



Inscription sur seine-et-marne-attractivite.fr.