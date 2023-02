Rencontres départementales des solidarités : 400 professionnels réunis à Provins

Ce rendez-vous annuel a pour objectif de s’informer et d’échanger sur l’élaboration des projets sociaux impulsés par le Département pour rendre la Seine-et-Marne une terre plus inclusive et solidaire.

Le Département veille à mettre en œuvre, avec l’ensemble de ses partenaires, des politiques ambitieuses et innovantes pour protéger et accompagner les Seine-et-Marnais à tous les âges de la vie.

A Provins, la deuxième édition des rencontres des solidarités a été ainsi l’occasion d’organiser des tables rondes, des conférences, des ateliers et de présenter les missions et les projets menés par les services départementaux. Les professionnels médico-sociaux et sanitaires, qui œuvrent au quotidien, ont pu aussi échanger pour renforcer l’action sociale.

« Renforcer l’efficacité de nos politiques publiques »

« L’objectif est d’échanger sur les bonnespratiques et de trouver des solutions nouvelles pour renforcer l’efficacité de nos politiques publiques en s’appuyant sur l’expertise de nos partenaires », précise Anne Gbiorczyk, vice-présidente du Département en charge de l’enfance, de la famille et de la présence médicale. « Pour mieux appréhender des problématiques complexes et améliorer notre présence sur le territoire, nous évaluons régulièrement ses dispositifsafin de les faire évoluer si besoin », ajoute Bernard Cozic, vice-président du Département en charge des solidarités.

Les grandes priorités de l’action sociale débattues ont été l’accompagnement des Seine-et-Marnais en grande difficulté dans leur insertion sociale et professionnelle, l’attention particulière portée aux enfants et aux personnes en situation dehandicap pour favoriser leur épanouissement personnel et leur inclusion et l’accélération de la reconquête médicale pour garantir, à tous les habitants un accès à des soins de qualité.