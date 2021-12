Rencontres de la sécurité en Seine-et-Marne

Ces journées, qui constituent un rendez-vous annuel pour l'ensemble des Français, ont été l'occasion de rencontrer les acteurs de leur sécurité : des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité civile, des représentants de la sécurité routière et des préfectures.

Publics scolaires, familles, entreprises, seniors, élus locaux : les rencontres de la sécurité s'adressent au plus grand nombre.

Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions souvent difficiles, d'illustrer et de faire partager leur engagement quotidien. Sur le terrain, ils assurent la protection des personnes et des biens, garantissent l'ordre public, sécurisent les routes, portent secours et assistance en cas d'accident.

Découvrir le fonctionnement d'un radar ou savoir comment mieux se protéger contre les cambriolages avec les policiers, s'extasier devant un camion de pompiers ou s'amuser à conduire une moto sur simulateur... cette opération est très appréciée du public.