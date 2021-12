PME et acheteurs des grandes entreprises du Grand Roissy sont invités à se rencontrer et échanger le 19 juin prochain, lors des « Rencontres d’affaires du Grand Roissy », organisées par Aéroports de Paris et les Chambres de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise.

Au programme, une table ronde sur le thème « Relations Fournisseur Responsables : créer du lien durable entre PME et grands comptes »avec notamment, Didier Hamon, Secrétaire Général Groupe Aéroports de Paris, Françoise Odolant, responsable du pôle Acheteurs, Chartes et Label, Médiation inter-entreprises, au ministère du Redressement productif, Dominique Etourneau, directeur des achats d’Aéroports de Paris, Bernard Monnier, président de la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France – Ile-de-France, Alain Benard, directeur général des Services de la Communauté de communes plaines et monts de France, vice-président de l’Association des acheteurs publics et Alain Chatenet, délégué général de l’Observatoire des achats responsables)

A noter également un speed meeting au cours duquel les PME se présenteront aux acheteurs des grands comptes du territoire du Grand Roissy : Aéroports de Paris, l’AFNOR, Aigle Azur, Air France, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France, la Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France, la Communauté d’Agglomération Terres de France, DHL Forwarding, la Direction Générale de l’Aviation Civile, la Direction de la Police aux Frontières, Europa City (Groupe Auchan), Federal Express, Geodis Wilson, Groupe 3S, Hyatt Paris CDG, ICTS, Kuehne + Nagel, O’Parinor (Hammerson), Otis, le Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte (SIPAC/ VIPARIS), La Poste, Regus, Servair, Vinci Facilities (Cegelec), WFS, XL Airways, etc.