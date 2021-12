Rencontres business sur la voiture connectée

L'agence de développement économique de la Région organise régulièrement des forums thématiques ayant pour but de favoriser les échanges économiques.

Les Rencontres business « Nouveaux marchés » rassemblent des représentants de grands comptes et de PME, afin d'améliorer la compréhension et l'appréhension des marchés à travers des retours d'expérience et du networking.

Le deuxième de ces forums se tiendra pendant la matinée du 11 juillet autour du thème de la voiture connectée.

Programme :

9h : accueil et présentation

9h45 : témoignage et retour d'expérience de Pierre-Antoine Beaudoin, Nvidia

10h25 : networking

10h45 : retour d'expérience d'Olivier Ménicot, Accenture

11h25 : networking

11h45 : témoignage de Viktor Arvidsson, Ericsson.