Rencontre entre entrepreneurs : « Boostez votre réseau local ! »

Le but de ce petit-déjeuner « Boostez votre réseau local ! », organisé au Nomad Hôtel du Mesnil-Amelot, était de permettre aux entreprises du Nord-Ouest de la Seine-et-Marne de se rencontrer, d'échanger et de développer leur réseau professionnel.

Dans ce cadre, les participants ont pu découvrir un panel d'initiatives territoriales de mise en réseau des entreprises, telle que la nouvelle association de chefs d'entreprise de la ZA de Dammartin-en-Goële. Des témoignages d'entreprises sont venus étayer ces présentations.

Les élus locaux étaient invités à participer à cette matinée-rencontres : Alain Aubry, maire du Mesnil-Amelot, Bernard Rigault, maire de Moussy-le-Neuf, et Michel Dutruge, maire de Dammartin-en-Goële.

Après l'accueil par Bertrand Boissier, vice-président de la CCI Seine-et-Marne, Nicole Vidaller a organisé la visite du nouveau concept Nomad Hôtel, lieu de vie connecté et modulable.

Les entrepreneurs présents ont ensuite découvert le Réseau Paris What Else Business et le réseau des Trophées du commerce et du tourisme, présentés par Corinne Bianchini, directrice développement et attractivité des territoires à la CCI Seine-et-Marne.

De son côté, Bertrand Vincent, directeur industrie-commerce international de la CCI Seine-et-Marne a présenté le Club des créateurs et jeunes entreprises 77, le Groupement d'employeurs 77 et le réseau Plato offrant un partage d'expérience entre dirigeants de PME/PMI et cadres de grandes entreprises.