« Nouveau lieu, nouveau concept, nouveaux formats, nouveau nom… » L'Université d'été du Medef devient “La REF”, la Rencontre des entrepreneurs de France.

La prochaine édition se tiendra les 28 et 29 août prochains à l'hippodrome de Paris –Longchamp, dans le 16e arrondissement de la capitale.

« Parce que les entreprises apportent des solutions positives aux mutations du monde, le Medef leur dédie ce rendez-vous annuel devenu au fil des années le temps fort de la rentrée en France et les place au centre du débat », indiquent les organisateurs. « Le monde se transforme à une vitesse vertigineuse et il nous faut aujourd'hui bousculer tous nos modèles pour préparer l'avenir. Aussi, chercherons-nous à démontrer, qu'ensemble, le monde politique, la société civile et la communauté des chefs d'entreprise peuvent trouver des solutions pour répondre aux nombreux défis du nouveau monde », poursuivent-ils. La programmation sera centrée sur le thème « Agir ensemble pour une croissance responsable».