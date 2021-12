Rencontre avec les acteurs de la sécurité

Sur l'ensemble du département, des événements sont organisés pour permettre aux Seine-et-Marnais de rencontrer ceux qui veillent sur leur sécurité au quotidien. Cette opération nationale est avant tout pédagogique. Elle vise à aider chacun à se prémunir des dangers de la vie de tous les jours (délinquance, cybercriminalité, accidents de la route ou domestiques…) mais aussi à bien réagir lors de situations exceptionnelles (attentats, inondations, incendies…) en adoptant les bons réflexe. C'est également le moment pour les professionnels et les bénévoles d'expliquer leur métier et éventuellement de susciter des vocations.

Par ailleurs, des équipes dédiées de la Police nationale et de la Gendarmerie se rendront dans des établissements scolaires afin de sensibiliser les élèves sur différentes menaces et notamment le harcèlement, les dangers d'internet, les violences et le racket en milieu scolaire. Préalablement, réunion d'information auprès des séniors sur la prévention des vols à la fausse qualité et les escroqueries sera également organisée par la Police nationale le 9 octobre. En point d'orgue de cet événement, les forces de sécurité se réuniront pour venir à la rencontre des administrés dans les centres commerciaux Carré Sénart à Lieusaint et Bay 2 à Collégien, de 10h30 à 19h.