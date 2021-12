Renaud Miherre-Marchand, l'enseignant ozoirien qui aimait faire des pizzas

Après un parcours footballistique qu'il l'a mené des Lilas, du Red Star, Villemomble, Sénart Moissy-Cramayel, Drancy ou encore Montreuil, l'ancien milieu traine derrière lui près de 250 matchs de National 2 sur le rectangle vert. Après avoir arrêté sa carrière de joueur au RSC Montreuil, un club dirigé par son ancien coéquipier au Red Star, Éric Lacomat, il passera de l'autre coté en prenant la casquette de coach pendant plusieurs saisons avant de raccrocher et de quitter définitivement le monde du football.

Habitant à Ozoir-la-Ferrrière depuis huit ans, Renaud Miherre développe lors de sa jeunesse une volonté d'entreprendre loin du football avant d'y revenir à nouveau plus tard et ainsi développer une seconde activité professionnelle cumulée avec celle d'enseignant dans l'élémentaire

« Quand j'étais jeune, je voulais monter un restaurant avec un ami sur Vincennes mais j'avais été freiné par ma famille. J'ai toujours eu la volonté de monter un projet dans la restauration. Grâce à Éric Lacomat, j'ai pu aller faire des stages dans des restaurants à Paris pour apprendre le métier de pizzaiolo. L'idée de camion m'est apparue comme une solution avec un investissement moindre au départ, plutôt accessible. En ayant une activité professionnelle à côté, je voulais quelque chose qui me permette de pouvoir allier les deux ».

« Je suis fan des pizzas, concède Renaud. Dans ma famille, mon oncle est italien et il adore naturellement les pizzas. Ma famille m'a donné la fibre de la pizza » Un camion pizza qu'il a mis en marche le 15 juin 2018 en même temps que la Coupe du monde. Un camion qui sillonne plusieurs villes et que les seine-et-marnais peuvent retrouver le mercredi soir à Conches-sur-Condoire, le jeudi soir à côté de la pharmacie de Roissy-en-Brie, à Pontault-Combault le vendredi soir et le samedi soir à Gretz à côté de Carrefour contact. « Cela marche très bien avec des clients qui reviennent chaque semaine. C'est hyper bénéfique de tourner sur les villes. Il m'arrive également de faire moi-même la livraison des clients », sourit Renaud qui a lancé la livraison avec Just Eat sur les villes de Pontault-Combault, Ozoir- la Ferrière et Roissy-sur-Brie et construit un nouveau site internet ainsi qu'un flyer qu'il va faire distribuer dans les boites aux lettres.