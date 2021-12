Remise des médailles du travail chez Savoy-Technology

Savoy-Technology emploie 64 personnes et représente une activité de 10 millions d'euros par an. C'est le premier acteur industriel de la commune de Quincy-Voisins. Elle est spécialisée dans la fabrication de connectique, principalement pour le marché automobile, et livre 75% de sa production à l'export.

Savoy-Technology est une des quatre divisions du groupe Savoy-International dont le siège est basé à Cluses, dans le département de la Haute-Savoie.

Comme tous les ans, un repas du comité d'entreprise (CE) a rassemblé l'ensemble des salariés autour d'animations organisées par le CE et d'un repas buffet qui s'est déroulé dans la très belle nouvelle salle des fêtes de Quincy-Voisins avec l'aimable participation de la Mairie.

Cette année, Savoy-Technology célébrait la remise de 11 médailles du travail à ses salariés, allant de la médaille d'argent à la médaille grand or récompensant un à trente-cinq ans d'ancienneté. Cette cérémonie s'est déroulée avec la participation et la présence des élus de la ville ce qui a été très apprécié par l'ensemble des salariés, orchestré par le directeur des ressources humaines du groupe.

Comme le précise Philippe Cosnier, directeur de Savoy-Technology, il est très important de tisser des liens étroits avec les élus, dont le Maire et son équipe. « Une grande partie du personnel habite soit directement Quincy-Voisins, soit les environs très proches et cette cohésion est importante localement parlant », souligne-t-il.

La remise des médailles du travail représente l'effort et l'implication des salariés vis-à-vis de l'entreprise et la célébrer comme il se doit est une marque de respect de l'entreprise envers ses employés.