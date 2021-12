Remise de diplômes « Forestiers Juniors » aux écoliers

Depuis plus de 20 ans, l’Agence des espaces verts (AEV) organise un programme, du CP au CM2, en lien avec l’Éducation nationale, pour faire découvrir l’environnement aux jeunes Franciliens. Ce parcours « Forestiers Juniors » sensibilise chaque année près de 8 000 élèves en Île-de-France.

Encadrés par les éco-animateurs de l’AEV, les enfants reçoivent, pendant cinq ans, un enseignement pratique et théorique, adapté à leur rythme et à leur sensibilité : approche sensorielle, émotive et créative, découverte de la faune et de la flore, réflexion sur la notion d’écosystème et sur les impacts de leurs actes au quotidien...

La sensibilisation des plus jeunes aux problématiques écologiques et environnementales est une des missions principales de l’AEV dont la première est la préservation de l’environnement.

Une cérémonie en présence des équipes d’éco-animateurs de l’AEV et d’Anne Cabrit, nouvelle présidente de l’agence et conseillère régionale d’Île-de-France, se tiendra le lundi 6 juin prochain en forêt régionale de Bondy, au plus grand plaisir des petits écoliers verts.