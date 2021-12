Combs-la-Ville : Relais Colis poursuit sa croissance avec l'ouverture d'un hub dernier cri

Avec ce nouveau hub de 14 000 m², équipé d'une machine de tri performante, Relais Colis est parvenu à réduire ses délais, tout en proposant un nouveau service de « livraison express en J +1 » partout en France pour ses clients e-commerçants du Nord de la Loire. « Nous avions besoin d'un site opérationnel dès 2017. Il nous fallait cibler la grande couronne pour bénéficier d'une bonne connexion aux réseaux autoroutiers, d'un bassin d'emploi compétitif. Cet entrepôt de Combs-la-Ville était un bon compromis », confie Jean-Sébastien Leridon, directeur général de la société Relais Colis.

En effet, la mécanisation permet de traiter trois fois plus de colis (la firme passe de 3 000 à 14 000 colis traités par heure). En outre, la zone de pesage a été repensée. Chaque colis est analysé, scanné et pesé automatiquement. Cette nouvelle fonctionnalité assure la qualité du tri et permet d'optimiser la traçabilité et la sécurité des colis. Concrètement, les e-commerçants auront la possibilité de livrer leurs dernières commandes beaucoup plus tard pour les expédier dès le lendemain matin partout en France, alors que les consommateurs pourront commander jusqu'au soir pour une livraison en point relais dès le lendemain matin.

La concrétisation d'un plan de transformation

« Il y a trois ans nous avons décidé de lancer un grand plan de transformation de Relais Colis », explique le directeur général. L'entreprise ayant constaté la forte croissance du marché, en hausse de 15 % par an, les quantités toujours plus nombreuses de colis à traiter, le service à améliorer. Une restructuration s'est donc imposée. « Les clients veulent être servis de plus en plus vite et le modèle change, dans la mesure où les particuliers se mettent à vendre sur internet », précise le directeur général. Relais Colis a donc entamé il y a un an un changement de modèle commercial et a décidé de « refondre son outil industriel ».

Le hub de Combs-la-Ville est la première matérialisation de ce plan de transformation, qui a nécessité pour la firme un investissement de 40 millions d'euros sur la période 2016-2020. L'objectif étant à terme de tripler son chiffre d'affaires et de multiplier par 25 son nombre de clients.

Des hubs en préparation à Lyon et Lille

C'est aussi dans le cadre de ce plan que Relais Colis a prévu le déménagement, l'agrandissement de ses centres régionaux et surtout la mise en œuvre de hubs mécanisés dits « nouvelle génération ». Un hub national de près de 15 000 m² verra également le jour à Lyon courant novembre, ainsi qu'un troisième à Lille en 2019. « L'idée est d'avoir en cible deux centres de tri nationaux principaux : un à Combs-la-Ville qui collecte le flux chez toutes les sociétés d'e-commerce du Nord de la Loire, alors que la demande du Sud de la Loire sera injectée chez le frère jumeau que nous construisons en région lyonnaise », conclut Jean-Sébastien Leridon.