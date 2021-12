Région : l'accès à deux dispositifs de relance élargi

Le Conseil régional d'Île-de-France a adopté dernièrement en commission permanente le renfort et l'élargissement de deux de ses dispositifs phares dans le cadre du plan de relance économique à destination des entreprises : le Prêt rebond et le Fonds résilience.

D'abord, le prêt Rebond à taux zéro, dont le montant peut atteindre 10 000 à 300 000 euros, est destiné à renforcer la trésorerie des entreprises fortement dégradée par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Lancé le 5 mai dernier par la Région, BPI France et l'Union européenne, le dispositif a bénéficié d'ores et déjà à plus de 4 200 entreprises, principalement des TPE de 5 à 10 salariés, des secteurs des services, du commerce, de l'industrie et de l'hôtellerie-restauration. Elles ont perçu en moyenne 50 000 euros.

Le budget initial mobilisé (de 250 millions d'euros) est consommé à hauteur de 200 millions d'euros. La Région a donc voté l'augmentation de l'enveloppe financière afin de mobiliser 50 millions d'euros supplémentaires, portant le budget global du prêt à 300 millions d'euros. L'objectif ? Aider 1 000 entreprises supplémentaires. Voici la plateforme de dépôt des demandes :

https://pret-rebond.iledefrance.fr.

Ensuite, le Fonds Résilience Île-de-France et collectivités, créé par la Région Île-de-France et la Banque des Territoires, qui a été lancé en partenariat avec 70 collectivités franciliennes, est destiné aux TPE et PME de moins de 20 salariés, aux micro-entreprises, aux associations et aux acteurs de l'ESS impactés par la crise sanitaire, qui peinent à mobiliser les financements nécessaires au redémarrage de leur activité. Ce sont 100 millions d'euros qui sont mobilisés pour aider les entreprises franciliennes.

Il s'agit d'une solution de financement considérée comme du quasi-fonds propres, sous forme d'avance remboursable à taux zéro, de 3 000 et 100 000 euros, sans garantie personnelle du dirigeant, et avec un différé de remboursement de deux ans. L'avance Résilience est remboursable dans un délai maximum de six ans.

Le Conseil régional d'Île-de-France a adopté l'assouplissement des conditions d'accès au fFwonds Résilience. Le dispositif est désormais accessible aux entreprises dont les fonds propres sont négatifs et la demande d'un prêt Rebond ou d'un prêt garanti par l'Etat n'est plus un préalable nécessaire au dépôt du dossier pour les avances de moins de 30 000 euros.

Plus d'infos sur : www.iledefrance.fr/covid-19.