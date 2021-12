Région de Fontainebleau : de nouvelles bornes pour le tri

Plus discrètes, plus modernes et plus accessibles : ces bornes enterrées vont permettre d'éviter les regroupements de bacs sur la voie publique. Mieux intégrées dans le paysage, elles auront aussi l'avantage de faciliter la collecte, d'améliorer le cadre de vie des habitants et d'augmenter les performances de tri. Ces conteneurs ont été installés sur les communes de Veneux-Les Sablons, Champagne-sur-Seine (emballages en verre, recyclables et ordures ménagères pour ces deux villes) et Perthes-en-Gâtinais (emballages en verre, journaux, magazines et prospectus).

Renseignements : www.smictom-fontainebleau.fr. Tél. : 0 800 133 895.