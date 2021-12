Réforme de l'organisation de la sécurité publique

Cet arrêté réorganise la sécurité publique en neuf circonscriptions de sécurité publique, contre 15 précédemment, permettant, notamment, une meilleure présence de policiers sur la voie publique et une meilleure efficacité dans les enquêtes judiciaires, grâce à une affectation plus optimale des moyens sur les missions opérationnelles et à la mutualisation des fonctions supports des circonscriptions.

L'arrêté porte la création de six nouvelles circonscriptions de sécurité publique dites “d'agglomération”, en lieu et place des 12 précédentes : Melun-Val-de-Seine, Noisiel, Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Lagny-sur-Marne, Villeparisis.

Enfin la compétence territoriale des circonscriptions de Meaux, Coulommiers et Provins, reste inchangée.