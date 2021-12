Recrutement : les solutions numériques

En 2013, selon la CCI de Paris-Ile-de-France, 61 %% des DRH interrogés par l'Observatoire DRH et e-transformation estimaient que le numérique aurait un impact fort sur le recrutement. C’est aujourd’hui une réalité. Lors de cette matinée du 11 septembre, des PME utilisatrices d'outils numériques sont invitées à témoigner de leur utilité pour améliorer le processus de recrutement (image de l'entreprise, accès à de nouvelles candidatures, intégration des nouveaux salariés ...). Des démonstrations de ces outils complèteront les débats.

Deux tables rondes – Démultiplier les canaux de communication pour trouver le bon profil et Dynamiser des pratiques existantes à l'aide d'outils numériques – seront animées par le journaliste Franck Stepler. Démonstrations et échanges avec les conseillers RH des CCI d'Ile-de-France viendront clôturer cette matinée.