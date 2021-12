Paris pour l'emploi des jeunes, édition 2019

Les Missions locales d'Île-de-France, en collaboration avec des fédérations et OPCA métiers, l'Ufolep et Pass'Sport pour l'Emploi, proposeront durant le salon, une animation d'envergure dans un espace de 500 m2 aménagés pour activités sportives. Le but est de valoriser la concordance entre les compétences métiers, les qualités humaines des jeunes et les valeurs sportives.

Les disciplines ont été particulièrement choisies pour les compétences associées qu'elles permettent de tester chez les candidats. Les recruteurs pourront donc les évaluer lors de ces épreuves.

Candidats au Paris pour l'emploi des jeunes, préparez-vous grâce aux rubriques (Toutes les offres, Liste des exposants…). Ladapt accueillera les personnes en situation de handicap. Les Missions locales d'Île-de-France proposeront « Du sport à l'emploi ». CV et tenue de sport/baskets nécessaires…

Employeurs/Centres de formation, pour recruter lors du Paris pour l'emploi des jeunes, contacter au plus vite le 01 53 95 15 10.