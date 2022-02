Recrutement d’infirmiers : l'ARS Île-de-France sort le chéquier

Ces infirmiers diplômés d’Etat (IDE) seront embauchés en contrat à durée déterminée (CDD) de six à neuf mois. Ils bénéficieront d'une rémunération gratifiante (salaire de 3 085 euros brut et primes de 4 000 à 7 000euros selon la durée du contrat). A ces montants, il faut ajouter « l'indemnité de précarité et l'indemnisation des congés qui n'auront pas pu être pris », selon l’ARS. Ce guichetrecrutement est ouvert jusqu’au 28 février. Les infirmiers recrutés seront libres de travailler à temps partiel (entre 40 % et 100 %) et de choisir leur temps de travail quotidien. Pour ces postes, l'ARS recherche des infirmiers « ayant une expérience polyvalente, notamment en intérim ». Seules contraintes, ils « doivent être affectés dans l'établissement où ils sont intervenus en tant qu'intérimaires et ne doivent pas être en disponibilité d'un établissement de santé public partie prenante du dispositif ». A noter, enfin, que les CDD proposés sont non renouvelables et visent seulement à « combler jusqu'à l'automne 2022 les postes vacants dans les établissements de santé », conclut l'ARS. Selon la direction générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), entre 1 000 et 1 500 infirmiers faisaient défaut dans ses établissements à la fin de l’année 2021.