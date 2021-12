Reconfinement : Lieusaint s'organise

Seules les permanences du samedi matin sont suspendues. La Maison de la Petite enfance et la crèche familiale restent ouvertes et accueillent les enfants de moins de trois ans. Les groupes scolaires La Chasse, L'Eau Vive, Jules-Ferry, Le Petit Prince et Lavoisier restent également ouverts en respectant un protocole sanitaire renforcé.

Le port du masque est désormais obligatoire pour chaque enfant âgé de plus de six ans de même qu'il l'est sur tout le territoire de la Seine-et-Marne. La ville de Lieusaint s'est d'ailleurs mobilisée pour couvrir les besoins en masques avec une dotation composée de neuf masques par élèves (deux proviennent de la mobilisation de couturières bénévoles en lien avec le centre social et le théâtre de Sénart et sept autres sont fournis par l'agglomération Grand Paris Sud).

La restauration scolaire est également assurée. Les collèges La Pyramide et Saint-Louis restent ouverts et les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) continuent d'accueillir les enfants sur les temps périscolaires (temps de restauration compris pour les mercredis). Enfin, les visites demeurent autorisées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que l'accès dans les parcs, les jardins et les cimetières.