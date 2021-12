Reconfinement : le MEDEF Seine-et-Marne déplore une injustice économique

« Ces mesures de reconfinement sévères vont provoquer un choc économique important sur des entreprises très fragilisées. Avec la fermeture des commerces et des restaurants et « l'effet halo » sur le reste de l'économie, la perte de PIB sera de 50 à 75 milliards d'euros en novembre. Pour les entreprises, c'est déjà la crise de trop après les gilets jaunes en 2018 et les grèves en 2019. Quel que soit le niveau des aides gouvernementales, il y aura beaucoup de faillites et notamment parmi les 330 000 entreprises du secteur du commerce qui font l'essentiel de leur activité entre le 1er novembre et le 15 décembre.

Le balancier penche vers la santé, c'est un choix que nous pouvons comprendre, mais qui n'est pas équilibré. La protection de l'économie arrive en dernier et les entrepreneurs de Seine-et-Marne se sentent trahis par rapport aux efforts engagés. Il y a un sentiment d'injustice très fort chez les entrepreneurs : les contaminations ont lieu dans la sphère privée et ce sont les entreprises, donc les salariés, qui sont pénalisées. Il n'est pas possible de confiner et de déconfiner en permanence, sinon des centaines de milliers d'entreprises vont disparaître. Ce qu'il faut maintenant, c'est discuter avec les professionnels pour voir comment fonctionner le plus normalement possible avec le Covid et laisser la possibilité aux commerces fermés de rouvrir dans 15 jours. »