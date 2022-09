RECO’RE soutient les ex-salariés de l’aérien et de l’événementiel

REC O’RE (reconversion pour rebondir vers l’emploi) est le fruit d’une collaboration entre des collectivités locales (départements de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis), l’agence d’ingénierie Paris CDG Alliance et l’entreprise sociale et solidaire parisienne BimBamJob. Mise en place pour une seule année (d’avril 2022 à avril 2023), cette plateforme a vocation à accompagner 200 personnes, qui évoluaient dans les métiers de l’aérien et de l’événementiel, mais qui ont perdu leur emploi en raison de la crise sanitaire.

Pour prétendre à cet accompagnement, les candidats doivent remplir plusieurs conditions : résider dans les départements qui sont partie prenante (77, 93 ou 95), être liés aux filières aérien aéroportuaire aéronautique (AAA) et événementiel et avoir perdu leur travail depuis mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19. Les publics prioritaires sont notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou les personnes ayant suivi une formation liée aux deux secteurs d’activité concernés et toujours en quête d’un emploi.

Comment se déroule concrètement cet accompagnement socio-professionnel ? Tout d’abord, un diagnostic est établi à l’issue d’informations collectives et d’entretiens individuels. Ensuite, l’accompagnement s’effectue à travers deux parcours d’un mois ou de trois mois. Enfin, l’activation d’une hotline opérationnelle durant la semaine permettant l’envoi d’offres d’emploi via des SMS, la mise en relation avec des employeurs et la possibilité de participer à des coachings individuels ou à des ateliers collectifs dans l’optique d’entretiens.

Les postulants à un emploi peuvent également bénéficier de modules de formations sur-mesure et d’un logiciel qui permet de détecter des offres d’emploi adaptées à leur profil. RECO’RE offre ainsi un accompagnement complet ayant pour but de valoriser les compétences de chacun, de définir un nouveau projet professionnel et de nouer un contact avec des entreprises qui recrutent. À noter que le conseil départemental de Seine-et-Marne finance cette plateforme à hauteur de 30 000 euros.