Réauté Chocolat s’installe à Saint-Mard

Réauté Chocolatrenforce sa couverture en Île-de-France et met en avant son concept de “grands magasins de chocolat“. Celui de Saint-Mard (250 m2)va proposer une offre riche et variée. Implanté dans la zone d’activité de la Fontaine du Berger, il s’agit aussi du troisième point de vente géré par le franchisé Olivier Landais après Montévrain (2013) et Amiens (2017). Quatre personnes (un CDI, deux CDD et Olivier Landais) constitueront l’équipe.

« Réauté Chocolat est une marque dynamique qui partage un véritable savoir-faire, souligne le nouveau franchisé de Saint-Mard. J’apprécie particulièrement la qualité des produits. Il y a un large choix qui correspond à toutes les envies et à tous les budgets ! »

L’offre du chocolatier comprend plus de 600 références à l’année avec de fameux bonbons de chocolats, dont les emblématiques Mayottes (croustillant praliné amandes et noisettes), Carats (croustillant crème de caramel) et les fondants Caramels au Beurre Salé.

ZAC de la Fontaine du Berger, Saint Mard. Renseignements : saintmard@reaute-chocolat.fr et 01 60 21 85 93.

Horaires : 9h30-19h (du lundi au samedi).