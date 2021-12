Réau : Centaure Île-de-France a offert un stage aux bénévoles de la Croix Rouge

Souhaitant remercier les bénévoles de la Croix Rouge pour leur mobilisation durant la crise sanitaire, le centre de formation à la sécurité routière leur a offert un stage Preventis Card-Pro. Durant deux jours, six bénévoles ont assisté à des cours théoriques et se sont exercés sur plateau. Le but de ces formations pratiques ? Mieux anticiper le freinage d'urgence et la perte d'adhérence du véhicule, qui peut survenir sur la chaussée glissante ou dans un virage. Le centre explique que les bénévoles, qui sont amenés à conduire des ambulances et des véhicules utilitaires, peuvent être amenés à agir dans l'urgence pour aider les équipes du Samu ou les pompiers en cas d'intervention.

" Pendant leur formation Centaure, ils ont pu effectuer les exercices liés au risque routier à bord de leur ambulance afin de les mettre en condition réelle ", souligne le centre. La théorie a également mis l'accent sur les dangers de l'utilisation du téléphone au volant et sur les précautions a prendre s'agissant du chargement du véhicule.

A l'issue du stage, les bénévoles de la Croix Rouge ont obtenu le certificat d'aptitude routière aux déplacement professionnels Preventis Card-Pro. Eligible au CPF, ce certificat permet de valider les quatre compétences d'une conduite professionnelle.