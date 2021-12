Réalités, lauréate d'un appel à projets lancé par EpaMarne

Le projet porte sur la réalisation de logements durables et innovants dans la commune de Coupvray. Poursuivant la mission « d'accélérer le développement économique et la création de valeur dans l'Est parisien », Epamarne vient de choisir Réalités parmi une trentaine de candidatures. Une attention particulière a été apportée par l'établissement public « à la réalisation de logements durables dans l'ensemble de leur cycle de vie, de leur conception et à leur gestion future ». L'offre présentée par Réalités comprend 80 logements en accession à haute performance environnementale et en structure bois, pour 6 500 m2 de surface plancher. Elle s'implantera sur trois des six ilôts du secteur des Bonshommes, dans le périmètre de la ZAC de Coupvray, à proximité du parc du château. L'ensemble « contribue au lien entre un bourg briard de caractère et les secteurs en développement du Val d'Europe ».