RDV du Service d'appui RH, jeudi 14 février: Les nouvelles pratiques de recrutement et de sourcing

L'APEC vous présentera :

- Les enjeux du recrutement :

Tendances de l'emploi des cadres

Etude APEC 2017 sur les pratiques des entreprises

- Transparence et expérience candidat(e)

Et si vous recrutiez autrement ? :

Les « Soft Skills » - Innovations – Solutions RHC

- Marque Employeur :

De candidat(e) à collaborateur, toute une expérience

Les clés de l'intégration.

Afin d'avoir une vue d'ensemble de tous les publics susceptibles d'être source de compétences, l'intervention de l'APEC sera suivie d'une présentation de la mission locale de la Seine et du Loing de “My Match Up”, Pôle Emploi Avon présentera l'“Espace Recruteur” et l'application “Je recrute” et le Département son nouvel outil “JOB 77”.

À 9 h 15. Seine-et-Marne Attractivité

Quartier Henri IV, Place d'Armes, Fontainebleau.