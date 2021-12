RDV du Service d'appui RH - Mardi 9 avril

En partenariat avec la Communauté de communes de la Brie nangissienne, le service d'Appui RH vous propose cet atelier pour vous permettre de cerner les enjeux de la motivation et d'appréhender les différents leviers possibles pour fidéliser vos collaborateurs (via le management, les conditions de travail etc).

Salle Louis Aragon - 28, rue Aristide Briand Nangis, à 9h15 (accueil à partir de 9h). Réunion gratuites. Places limitées. Contact : sarh@attractvite77.fr.

Pour contacter le service d'appui : 07 86 58 35 43.

pages@attractivite77.fr.