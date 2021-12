RDC Informatique : un service « humain et rassurant »

Romain de Coster est, depuis toujours, passionné de nouvelles technologies. Après neuf années passées dans une SSII, cet ingénieur en informatique, vient de lancer “RDC Informatique”, une entreprise d' assistance en informatique, en électronique et en téléphonie. Cette société de services BtoC et BtoB intervient essentiellement sur PC pour diagnostiquer et réparer une anomalie, tester un système, configurer, réinstaller un outil ou un logiciel...

Pour le jeune entrepreneur, l'aventure commence en août 2017 : « Je suis entré à la Rurban en tant que porteur de projet. Quand ce dernier a été validé, j'en suis devenu salarié. La RurBan, m'a accompagné dans l'élaboration de l'identité visuelle de RDC Informatique et dans sa stratégie de développement. J'ai ensuite géré ma propre activité, en étant néanmoins assisté par la coopérative, notamment en termes de conseils et de gestion administrative. »

Il propose aujourd'hui des services aux particuliers – (forfaits à partir de 60 euros) – et aux petites structures – TPE, artisans, indépendants – qui n'ont pas les mêmes besoins que les grosses entreprises et qui attendent surtout du conseil et de la formation :

« c'est l'accompagnement et l'humain que je mets le plus en avant dans mon activité ».

Intervenant sur site, à domicile ou en atelier, Romain de Coster aime partager sa passion et « aider ceux qui en ont besoin ». Il prend « toujours le temps d'expliquer les choses » et de se

« mettre au niveau de la personne » face à lui.

Depuis janvier, les nouvelles contraintes de conservation et de sécurisation des devis et des factures des entreprises permettent à Romain de Coster de développer l'éventail de ses services, auxquels il ajoute la rapidité d'intervention : « Je me déplace sur le lieu de travail pour un PC ou un téléphone et je propose de le réparer et de le rapporter soit dans la journée, soit le lendemain matin, afin de bloquer le moins possible l'activité du professionnel. Je propose même des téléphones de courtoisie. »

Romain de Coster prévoit à présent de lancer des sessions de formation à destination des particuliers et des professionnels, chefs d'entreprise ou salariés, sur l'univers de l'informatique, autour de thèmes comme la sécurité sur internet, l'utilisation d'un logiciel...

Tél. : 07 67 18 52 61

contact@rdc-informatique.com

https://rdc-informatique.com