Rayon, un nouvel espace de travail partagé à Melun

Situés rue Paul Doumer à Melun et ouverts non-stop de 6 heures à 23 heures, les locaux ont été entièrement rénovés et disposent de nombreux espaces fonctionnels (salles de réunions, visioconférences, phones box, salle de pause, cour intérieure, casiers...). L'accès est sécurisé et se fait via un QR code, une fois l’abonnement validé. Véritable projet de territoire à destination des Franciliens, Rayon entend répondre aux problématiques de travail à distance. S’inscrivant dans une logique d’attractivité des territoires, ce nouveau réseau vise à renforcer l'activité économique des villes moyennes. Une trentaine d’implantations sont prévues en Île-de-France d’ici 2023.

14 rue Paul Doumer, Melun. www.rayon.pro.