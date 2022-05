Randstad recrute 480 personnes

Ces postes sont accessibles dans toute l’Île-de-France aux débutants comme aux personnes possédant une expérience professionnelle. Le CDI-Intérimaire permet aux entreprises de pouvoir compter sur des talents formés et disponibles et offre aux intérimaires un emploi durable et l’opportunité de continuer à développer leurs compétences. Parmi les profils les plus recherchés par les entreprises figurent les chauffeurs poids lourd et super poids lourd, les électriciens, les ouvriers du bâtiment, les caristes, les téléconseillers, les préparateurs de commandes et les conducteurs d’installations et de machines automatisées. En Seine-et-Marne, ce sont 130 postes qui sont à pourvoir.