Rando et Nature, le festival vert de Marne-et- Gondoire

Les amoureux de la nature et de sa préservation, de randonnée pédestre sous toutes ses formes, de développement personnel et de bien-être ont rendez-vous à la Maison de la nature, à Ferrières-en-Brie. C’est une immersion en pleine nature qui attend les visiteurs avec la mise en place d’un éco-village composé de plusieurs stands animés par des producteurs locaux (cuisine anti-gaspi, recyclage, ornithologie, sciences participatives…). Que vous soyez féru de balades sportives ou simplement curieux, laissez-vous guider par l’ensemble des animations ouvertes à tous les publics (citadins, ruraux, jeunes, familles et seniors). La seule ligne de conduite à suivre durant ce festival 100 % vert et local, c’est “zéro-gaspi, zéro voiture“.

Maison de la nature : 3, allée du château d’eau, Ferrières-en-Brie.

www.marneetgondoire-tourisme.fr